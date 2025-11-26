Сегодня 10:40 Спецмашина «Газель» пополнила автопарк ресурсоснабжающей организации в Дубне 0 0 0 Фото: Администрация г. о. Дубна / Пресс-служба администрации г.о. Дубна Подмосковье

От Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дубне передали машину, оснащенную всем необходимым для аварийно-восстановительных работ. Новый автомобиль поступил на службу ресурсоснабжающей организации «Производственно-технического объединение городского хозяйства».

Сотрудники предприятия отмечают, что в автомобиле все максимально продумано для оперативного реагирования на коммунальные инциденты. «Все скомпоновано так, что быстро и удобно достаешь оборудование и работаешь», — поделился впечатлениями начальник участка «ПТО ГХ» Сергей Прокопов.

В «Газели» есть бензиновые генератор и мотопомпа, сварочный аппарат, осветительные вышки с прожекторами для работы в ночное время суток, чтобы освещать место аварии и многое другое.

Это уже третья новая машина, которую передали в Дубну в этом году. Ранее Министерство ЖКХ региона в рамках программы технического перевооружения ресурсоснабжающих организаций выделило наукограду каналопромывочный автомобиль и илосос, которые помогут обслуживать коммунальные сети и предотвращать аварийные ситуации в системе водоотведения