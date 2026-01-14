13 января 1945 года началась масштабная Восточно-Прусская операция, которая продолжалась 103 дня. В память об этом событии в школе «Флагман» городского округа Химки прошел специальный урок мужества.

Наступление Красной Армии в 1945 году открыло путь к Балтийскому морю и завершилось взятием крепости Кенигсберг, современного Калининграда. Этот город сегодня является самой западной точкой России и играет ключевую роль в безопасности Балтийского региона.

«Восточно-Прусская операция стала тяжелым сражением. Этот день остается символом боевого братства и единства нашего народа», — сказал депутат Евгений Иноземцев.

Ученики школы прочитали стихи, посвященные подвигу советских солдат при взятии Кенигсберга. По словам депутата Юлии Мамай, этот подвиг показывает силу русского духа, который проявляется и сегодня в ходе специальной военной операции.

Мероприятие прошло в рамках серии патриотических акций в Химках. Как отметила депутат Надежда Смирнова, все они направлены на воспитание подлинного патриотизма среди жителей города.