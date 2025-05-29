Специальный песок завезли в детские сады Богородского округа

Депутату окружного совета Олегу Волянскому в начале текущего года, в рамках рабочего визита в детский сад в поселок Зеленый, поступила просьба — обеспечить песочницы дошкольного учреждения специальным песком. Такой же наполнитель появился в ряде других дошкольных учреждений Богородского округа.

Депутат дал обещание персоналу детского сада, что к началу лета поможет решить данный вопрос. Посоветовавшись с руководителем Центра образования № 29 Светланой Шековой, Олег Волянский пришел к выводу, что потребность в наполнении песочниц, помимо детского сада в поселке Зеленый, также есть в детских садах в деревне Щемилово и в микрорайоне Новое Бисерово-2.

На днях данное обещание выполнили. Песочницы быстро заполнились свежим и чистым песком, и их сразу же закрыли специальными откидными крышками для предотвращения попадания туда мусора и доступа животных. Теперь воспитанники детских садов смогут с удовольствием играть в чистом песке и проводить время с пользой во время прогулок.