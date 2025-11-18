Специальный катер для воднолыжников доставили в Дубну из США

На стадион имени Нехаевского в школу водных видов спорта в Дубну из Флориды доставили специальный катер стоимостью более 16 миллионов. Решение поддержать дубненских спортсменов принял губернатор региона Андрей Воробьев.

Теперь тренировки дубненских воднолыжников будут проходить на высшем уровне — как в ведущих школах мира. Катер, который подарили спортсменам — NAUTIQUE 200. Он предназначен для буксировки воднолыжников и соответствует требованиям и стандартам для проведения международных соревнований. Директор школы Марина Мухитова не скрывает счастья.

«Сегодня мы выходим на другой уровень. Это просто какое-то чудо, для детей, для спортсменов. Они будут приближены к условиям, как проводятся чемпионаты мира и Европы. Они все хотят быть чемпионами мира, я говорю — с таким катером будете», — поделилась директор Школы водных видов спорта «Дубна» Марина Мухитова.

Новый катер закупили в городской администрации при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На его приобретение школа получила специальное разрешение Министерства промышленности и торговли России.

«Благодарю нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Без региональной поддержки мы не смогли бы выполнить обязательства перед школой, перед детьми, перед нашими ветеранами», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.