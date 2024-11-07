Специальные QR-коды с тарифами и расписанием появятся в автобусах в Реутове

Два месяца назад в городском округе Реутов по запросу администрации сменился перевозчик. Теперь муниципальные маршруты обслуживают филиалы «Мострансавто».

Новая компания активно работает над увеличением автопарка и ускорением ремонта автобусов, что позволяет быстрее возвращать их на рейсы.

Жители города уже отметили положительные изменения: разница с предыдущим состоянием очевидна. Однако работа над улучшением транспортной инфраструктуры продолжается. В ближайшее время на каждой остановке появится расписание, что обеспечит дополнительный комфорт для пассажиров.

Кроме того, во всех автобусах будут размещены специальные QR-коды с полезной информацией. Эти коды позволят пассажирам быстро получить доступ к информации о способах оплаты проезда, тарифах и расписании маршрутов.

«Мы прорабатываем каждый вопрос в нескольких направлениях. Например, по состоянию подвижного состава — это работа валидатора, ручных терминалов и добавление самих QR-кодов. Чтобы жители могли с их помощью посмотреть всю информацию и о способах оплаты проезда, тарифах и расписании маршрутов», — рассказал начальник Управления строительства и транспорта администрации города Реутов Евгений Бекяшов.

Ситуация с общественным транспортом в наукограде находится под контролем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это важнейший аспект, от которого зависит комфорт тысяч жителей Реутова.

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