Специальные призы получат участники субботников в Чехове

В Месяц чистоты, который завершится в Чехове традиционным общегородским субботником 25 апреля, можно стать волонтером в сфере благоустройства и получить бонусы. Об этом рассказал глава округа Михаил Собакин.

Для этого необходимо зарегистрироваться онлайн на одной из платформ: «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья». До пятницы, 24 апреля, на карте будут появляться новые точки и задания. Нужно следить за обновлениями в приложении, выбрать удобную локацию и забронировать ее.

За активность можно получить, например, волонтерские часы, которые занесут в электронную книжку добровольца. Бонусы можно использовать для получения льгот при поступлении в вузы, прохода на закрытые мероприятия и других привилегий. Также волонтеры получат сертификат участника — документальное подтверждение вклада в благоустройство округа. А самых активных ждут памятные сувениры: специальный мерч и подарки.