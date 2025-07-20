Специальные отметки установили на границе отмели на водохранилище в Дубне

Спасатели сделали заметной для яхтсменов и серферов отмель на Иваньковском водохранилище в Дубне. Работы провели, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Сама отмель осталась от длинной насыпи. Когда-то она защищала пристань Дубненского машиностроительного завода от волн. Также ее ипользовали как взлетную полосу для самолетов-амфибий.

Со временем она ушла под воду. Теперь место часто становится препятствием для сапбордистов, яхтсменов и серфингистов, которые тренируются здесь.

Работы по установке специальных фонариков, закрытых пластиком от дождей, провели сотрудники ПСП ПСЧ-215.

«Во время отдыха на воде и тренировок на акватории требуется быть особенно внимательным и соблюдать правила безопасности», — прокомментировал начальник ПСП ПСЧ-215 Иваньковское водохранилище «Мособлпожспаса» Александр Проценко.