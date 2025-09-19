Специальные автобусные рейсы к детским садам запустят в Лобне

Еженедельное отраслевое совещание по транспорту состоялось в администрации городского округа. На встрече было решено организовать дополнительные рейсы автобусов для воспитанников детского сада «Золотой петушок», который закрыт на реконструкцию.

Инициатива реализована по результатам опроса родителей, в ходе которого выяснилось, что в транспорте нуждаются более 50 детей.

По два рейса ежедневно, утром и вечером, будут отправляться от парка Киово через железнодорожный переезд к детским садам «Ручеек», «Незабудка» и «Радуга» и обратно. График движения автобусов согласуют с расписанием электричек для минимизации времени ожидания на переезде. В случае возникновения неудобств маршрут может быть скорректирован.

Напомним, что на месте старого здания детского сада «Золотой петушок» возводят новое современное образовательное учреждение на 200 мест. Открытие запланировано на 2027 год.