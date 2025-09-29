Специальную разметку для пожарной техники нанесли у 23 домов в Химках

Работы по обустройству специальных площадок ведутся вблизи 1126 многоквартирных домов городского округа. Их ключевая задача — обеспечить беспрепятственный подъезд автомобилей экстренных служб и ускорить действия спасателей.

Вблизи многоквартирных домов в Химках наносят специальную разметку для пожарной техники. Такие площадки необходимы для удобного размещения пожарных автомобилей и быстрого доступа спасателей к зданию.

Красно-белую разметку уже нанесли вблизи 23 многоквартирных домов: на улицах Академика Грушина, Ватутина, Береговой, Спартаковской, Калинина, Зои Космодемьянской, Академика Глушко и Ленинском проспекте в Старых Химках; на улицах Вишневой, Микояна и 2-м Чапаевском переулке в Сходне; на улице Молодежная и Юбилейном проспекте в Новых Химках; в деревне Рузино в Кутузовском.

Специально отведенная территория для пожарной техники — это стратегически важный объект, который позволяет пожарным сэкономить драгоценные секунды и сразу приступить к спасению людей и тушению огня.