Специальную подсветку установили на переходе через ж/д пути в Одинцовском округе

Впервые на пешеходном переходе через железную дорогу в Подмосковье установили специальную подсветку. Проект реализовали на станции Петелино в Одинцовском округе.

Новшество должно помочь снизить число смертностей на переездах. Если проект покажет достойные результаты, подсветкой начнут оборудовать и другие объекты.

В министерстве транспорта Московской области добавили, что также специалисты провели на станции асфальтирование подходов и установили информационные щиты и перильные ограждения.

Жителей региона же призвали всегда соблюдать правила перехода через железнодорожные пути и сохранять внимательность.