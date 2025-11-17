Специальную подсветку установили на переходе через ж/д пути в Одинцовском округе
Впервые на пешеходном переходе через железную дорогу в Подмосковье установили специальную подсветку. Проект реализовали на станции Петелино в Одинцовском округе.
Новшество должно помочь снизить число смертностей на переездах. Если проект покажет достойные результаты, подсветкой начнут оборудовать и другие объекты.
В министерстве транспорта Московской области добавили, что также специалисты провели на станции асфальтирование подходов и установили информационные щиты и перильные ограждения.
Жителей региона же призвали всегда соблюдать правила перехода через железнодорожные пути и сохранять внимательность.
