Специалисты ЖКХ обследовали свыше тысячи объектов в Одинцовском округе

Мероприятия по весеннему осмотру завершаются на объектах «Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России», расположенных в Одинцовском округе. Специалисты производственных участков обследовали свыше тысячи локаций.

Среди уже проверенных — объекты казарменно-жилищного фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. Аварийно-ремонтные бригады находятся в полной готовности. Создан необходимый запас труб, узлов и агрегатов для эффективного обслуживания.

Весенние осмотры являются важным этапом в подготовке инфраструктуры к летнему сезону — они позволяют оценить текущее состояние зданий и инженерных систем. Специалисты тщательно анализируют каждый элемент, выявляют потенциальные проблемы и определяют необходимость проведения ремонтных работ или модернизации.

После проведения осмотров будет разработан план заявок на капитальный и текущий ремонт на 2027 год.