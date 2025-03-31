Специалисты ЖКХ из Реутова победили в чемпионате рабочих специальностей

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства города Реутов продемонстрировали свои профессиональные навыки на чемпионате мастерства «Лучший по профессии — 2025». По итогам соревнований представители ООО «ГК ЖС РЕУТОВ» заняли пять призовых мест в различных номинациях, подтвердив высокий уровень подготовки и богатый опыт работы.

В чемпионате участвовали 16 специалистов из Реутова, которые соревновались в таких направлениях, как сантехника, электрика, плотницкое дело, сварочные работы и малярное искусство. Участникам предстояло выполнить задания, максимально приближенные к реальным условиям их повседневной работы. Они проявили не только профессиональные знания, но и внимание к деталям, аккуратность и умение справляться с нестандартными задачами.

Победителем в категории «Лучший плотник» стал Игорь Пшеницын из ООО «РЭУ № 1», работающий в отрасли уже семь лет. В номинации «Лучший электрик» первое место завоевал Валентин Комаричев из ООО «Регион», обладающий 10-летним опытом работы.

Среди слесарей-сантехников второе место занял Сергей Фирстов из ООО «ЦС-Сервис», посвятивший профессии 17 лет. Третьи места достались Бурхонидину Туйбаеву, электрогазосварщику из ООО «РЭУ № 6», и Анете Флоча, маляру из ООО «РКК», чей стаж составляет шесть и два года соответственно.

Чемпионат подтвердил высокий профессионализм специалистов ЖКХ Реутова. Администрация города и руководство предприятий выразили благодарность участникам за их мастерство и достойное представление города на отраслевом уровне.