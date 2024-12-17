Специалисты ЖКХ Богородского округа помогли устранить аварию в Белоозерском

Управляющие компании Богородского округа по поручению главы Игоря Сухина оказали помощь коллегам из города Белоозерский городского округа Воскресенск. Они предоставили необходимое дополнительное оборудование для устранения коммунальной аварии.

Магистральный водовод был поврежден при проведении земляных работ поздним вечером, 12 декабря, в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Произошла остановка котельной, а также прекратилась подача коммунальных услуг в 18 многоквартирных домов на улице Молодежной, в которых проживают около двух в половиной тысяч человек. Администрацией Богородского округа совместно с руководителями управляющих компаний округа было принято решение незамедлительно оказать помощь. Сотрудники МБУ «Благосфера» отвезли пять электрических и три газовых тепловых пушек.

Глава Богородского округа Игорь Сухин на оперативном совещании поблагодарил за оказанную оперативную помощь руководителей управляющих компаний: «Наш двор», руководитель Николай Таранов; «Жилфонд» — Александр Верёвкин и Филипп Сурин; «Альянс-Богородский» — Роман Чечнев; «Богородская» — Евгений Мешков и «Богородский стандарт» — Наталья Кузьмина. Также отдельная благодарность директору учреждения «Благосфера» Денису Шкадину.

«Вместе, действительно, нам всё по плечу. Надо приходить на помощь своим. Выручать своих без сомнений и промедлений. Уверен, что и соседи всегда поддержат, » — подчеркнул глава Богородского округа Игорь Сухин.

В настоящее время в городском округе Воскресенск восстановлена подача коммунальных услуг.