Специалисты заменили 10 глубинных насосов на водозаборных узлах в Истре

С начала мая специалисты МУП «Истринская теплосеть» заменили 10 глубинных насосов на водозаборных узлах по всему округу. Актуальную информацию о работе коммунальных служб жители могут получать на официальных ресурсах.

В течение двух месяцев бригады МУП «Истринская теплосеть» вели плановую замену оборудования на ключевых объектах водоснабжения. В деревне Падиково работы включали полный цикл — от диагностики до пусконаладочных мероприятий после установки нового насоса. Аналогичные операции провели в Кострово и дважды в Онуфриево.

Особое внимание уделили деревням Синево и Сафонтьево. В Синево заменили насос на скважине № 2, а в Сафонтьево после монтажа нового оборудования провели его успешные испытания. В ЖК «Малая Истра» также выполнили замену насосного оборудования.

Значительный объем работ выполнен в Глебово-Избище, где помимо замены насоса установили частотный преобразователь, что позволило полностью восстановить подачу воды. Наиболее комплексный подход применили в поселке Глебовский — здесь заменили не только насос, но и колонну скважины № 1, проложили новые силовые кабели.

В деревне Бужарово специалисты дополнительно обновили кабельные линии на скважине № 2 и провели контрольный пролив для проверки работоспособности системы.