Специалисты взяли на контроль паводковую ситуацию в Богородском округе

Половодье на водоемах постепенно идет на спад, но локальное подтопление еще сохраняется. В настоящее время уровень воды в реке Клязьма фиксируется на отметке 58 сантиметров, что на 18 сантиметров выше меженного уровня.

Такой показатель говорит о снижении уровня половодья. Меженный уровень (межень) — это низшая отметка воды в реке за годовой цикл.

В реке Шерна превышение составляет 47 сантиметров от нуля гидропоста. Наблюдается незначительное, но стабильное понижение. В реке Загребка превышение — 28 сантиметров, что также говорит о спаде половодья.

В садовом некоммерческом товариществе «Сирень» приняли меры на гидротехническом сооружении «Успенская плотина». Уровень воды снизился до безопасной отметки. Спасатели выезжали в товарищество собственников недвижимости «Лесные Дали» (деревня Калитино) для оценки обстановки и помощи в ликвидации подтопления.

Как отметил профильный заместитель главы округа Евгений Плиско 7 апреля, при необходимости организуют эвакуацию в пункты временного размещения. Для этого есть все необходимые средства и техника.

Администрация и специальные службы держат ситуацию на контроле, выезжают на место и поддерживают связь с жителями. Ранее очистили русла рек от мусора и поваленных деревьев. В начале мая планируется комиссионное обследование с областными министерствами для возможного включения работ по очистке в государственную программу.