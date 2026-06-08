Специалисты высадили туи у дома творчества № 1 в Наро-Фоминске

Масштабные работы провели в рамках реализации муниципального проекта по формированию комфортной городской среды. Он нацелен на повышение качества жизни и улучшение экологического состояния районов.

Вечнозеленые хвойные растения украсят входную зону учреждения и будут радовать посетителей круглый год. Специалисты выбрали именно туи, потому что они неприхотливы, отлично переносят городские условия и сохраняют декоративный вид в любое время года.

Администрация Наро-Фоминского городского округа просит жителей проявлять бережное отношение к молодым деревьям, чтобы они благополучно прижились и долгие годы украшали общественное пространство муниципалитета.