Специалисты выпустили утят-крякв в водоемы Дмитровского округа

500 месячных малышей вырастили в инкубаторе заповедного охотничьего хозяйства «Загорское». Выпуск состоялся 8 июня, его организовали работники Дмитровского общества охотников и рыболовов.

В мероприятии также приняли участие ветеринарные эксперты местной станции. Каждый птенец прошел ветеринарный контроль: все документы в порядке, птицы здоровы.

Первые минуты на воде утята держались вместе, но очень скоро птенцы начали нырять, плескаться и исследовать новое место. Инстинкты сработали безотказно.

Еще месяц за кряквами будут наблюдать специалисты: проверят, как они осваиваются, и помогут при необходимости. Позже птиц расселят по другим водоемам охотничьего хозяйства.

Программа по выпуску утят — часть постоянной работы по сохранению диких уток и увеличению их популяции в округе. Судя по тому, как бойко птенцы принялись за еду и купание, они будут в порядке.