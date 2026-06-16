План по восполнению лесных ресурсов в рамках выполнили в Подмосковье

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» специалисты филиала ГАУ МО «Русский лес» полностью выполнили план весеннего сезона по восполнению лесных ресурсов.

Основные усилия были направлены на посадку сеянцев сосны. Работы прошли в нескольких участковых лесничествах, где на площади более 13 гектаров появились молодые лесные культуры.

Кроме того, специалисты проводили работы по корректировке густоты насаждений на участках, где приживаемость сеянцев оказалась ниже установленных норм. Общая площадь таких работ составила около 60 гектаров.

Особое внимание уделялось качеству процессов. Специалисты обеспечивали строгий контроль на всех этапах — от соблюдения агротехнических сроков до проверки соответствия густоты и геометрии размещения сеянцев нормативным требованиям.

Приемка выполненных мероприятий подтвердила их полное соответствие поставленным задачам.