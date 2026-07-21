Специалисты вынесли транзитные линии из подвалов двух домов в Чехове

В округе продолжается масштабная модернизация инженерных сетей для повышения комфорта жителей. Особое внимание специалисты уделяют переносу транзитных линий, проходящих через подвалы многоквартирных домов.

Такое расположение осложняет работу специалистов «Чеховского ЖКХ» во время обслуживания сетей. Кроме того, это вызывает неудобства для жильцов. Поэтому в рамках программы по модернизации сети вынесли за пределы жилых домов № 2 и № 4 на улице Набережная. Специалисты ведут подготовку к переключению на постоянную новую линию.

Сейчас подобные работы идут в доме № 95 на улице Московская. Сотрудники подрядной организации переключают линии на временный байпас, прокладывают новую трассу теплоносителя и горячего водоснабжения вдоль дома и подключают здание к новой транзитной линии.

В Чехове свыше 20 многоквартирных домов, в которых транзитные сети проходят через подвальные помещения. Реализация данного проекта позволит значительно повысить надежность и безопасность коммунальных систем, а также улучшить условия проживания жителей.