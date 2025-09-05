Специалисты устранят утечку на трубопроводе на улице Полиграфистов в Чехове

Сотрудники коммунальных предприятий продолжают наладку и замену оборудования на котельных муниципалитета: 4 сентября заменили запорную арматуру на теплоносители от котельной № 1, перевели работу с котельной № 2 на котельную № 1, где закончились работы по подготовке основного котла к осенне — зимнему периоду. Глава округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал ремонт тепловых сетей.

При проведении подобных работ возможны внештатные ситуации, связанные в первую очередь с ветхостью инженерных сетей. При заполнении теплотрассы произошел прорыв трубопровода. Утечку удалось устранить за ночь. Однако 5 сентября прорыв обнаружили на трубопроводе, который ведет к домам № 16, № 18 и № 20 на улице Полиграфистов.

На место аварии приехал глава округа Михаил Собакин. Руководитель «ЖКХ Чеховского района» доложил, что все необходимые запасные части в наличии, рабочие на месте и уже производят замену запорной арматуры и ремонт трубопровода.

«Понимая обеспокоенность жителей, хочу пояснить, что в связи со значительным износом сетей подобные инциденты могут происходить. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы начали реализацию большой программы модернизации. В этом году будет переложено шесть участков сетей, а в 2026–2027 годах мы отремонтируем уже 36 участков сетей, общей протяженностью более 42 километров в однотрубном исполнении», — прокомментировал ситуацию глава округа Михаил Собакин.

Также глава муниципалитета отметил, что уже идет осмотр и подготовка документов для включения в следующий этап госпрограммы всех проблемных участков.