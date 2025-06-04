Специалисты уберут мусор в микрорайоне Венюково в Чехове после жалоб жителей

Традиционный мониторинг состояния территорий и качества их содержания прошел в микрорайоне Венюково. Во время обхода представители администрации муниципального округа Чехов выявили проблемные участки.

Жители дома № 40 по улице Гагарина обратились к чиновникам с жалобами на бытовой мусор. Порывы ветра уносят его с контейнерной площадки на придомовую территорию.

Обращения жителей тут же приняли в работу: специалисты муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» выехали для уборки мусора. Также представители администрации связались с организацией «Экология и природопользование муниципального округа Чехов» для модернизации данной контейнерной площадки.

Кроме того, работы проведут на Комсомольской улице. Заявку на уборку навалов веток на контейнерной площадке оставили жители на портале «Добродел».