Специалисты школьных лесничеств из Серпухова прошли переподготовку

Курс проходил в Пушкине на базе учебного центра Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Обучение проходило в гибридном формате и включало стажировку в Белоруссии.

Программа охватывала основы лесоведения, защиту леса от вредителей и болезней, рубки ухода. Слушатели изучали теорию в очном и дистанционном форматах, выезжали в лес для отработки практических навыков.

Обучение завершилось тестированием и вручением удостоверений о повышении квалификации по программе «Государственное управление лесами».

Помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Михаил Шовкун отметил, что программа была насыщенной и полезной. Полученные знания помогут в проведении занятий с юннатами в школьных лесничествах.