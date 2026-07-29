Специалисты семейных центров Подмосковья завершили обучение по работе с родителями, страдающими алкоголизмом

В Центре инноваций социальной сферы Московской области завершилось обучение специалистов семейных центров и окружных управлений социального развития. Программа «Особенности работы с родителями, имеющими алкогольную зависимость» охватила 26 сотрудников социальной сферы.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул, что задача специалистов — оказать реальную помощь семьям, где родители часто уже отчаялись. «За каждым обращением — не просто случай из отчета, а реальная семья», — отметил он.

Обучение проходило с 15 по 28 июля в очном и дистанционном форматах и включало 32 академических часа. В ходе курса участники изучили природу алкогольной зависимости, освоили подходы к выявлению признаков зависимости и отработали навыки выстраивания доверительного контакта с родителями в сложных жизненных обстоятельствах.

Заместитель директора Центра инноваций социальной сферы Анна Тихонова отметила, что обучение является важным шагом в повышении качества помощи семьям и защите интересов детей. Работа с семьями, затронутыми алкогольной зависимостью, требует от специалистов глубоких знаний и умения выстраивать долгосрочную стратегию сопровождения.

Участники обучения подчеркнули практическую значимость курса. Специалист семейного центра «Гармония» Елена Решетнева отметила, что программа помогла глубже понять природу зависимости и получить эффективные инструменты для налаживания диалога с семьями.

В Центре инноваций социальной сферы сообщили, что работа по повышению квалификации специалистов социальной сферы продолжается. Одной из форм профессиональной поддержки является супервизия, в рамках которой проводится разбор сложных рабочих случаев. Специалисты могут обсудить трудную ситуацию с участием опытного супервизора. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/687e30b39029020010256818/