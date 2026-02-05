Специалисты Щелковского центра «Доверие» посетили местный колледж

В рамках программы по поддержке и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты подмосковного Семейного центра «Доверие» совершили рабочий выезд в одно из профессиональных образовательных учреждений региона. Визит был посвящен мониторингу учебного процесса и качества жизни воспитанников центра, имеющих инвалидность.

Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, основной целью выезда стало изучение инклюзивной среды, созданной для студентов. Специалисты центра «Доверие» лично проинспектировали бытовые условия, образовательную среду и социальный климат.

Студенты рассказали кураторам о своих успехах в общении со сверстниками и о том, как формируется их новый круг интересов. Важной частью визита стала рабочая встреча с классными руководителями. Стороны обсудили ключевые показатели учебной деятельности: текущую успеваемость, посещаемость занятий и уровень внутренней мотивации студентов к получению профессии.

«Для нас важно не просто устроить ребенка в колледж, а обеспечить ему „мягкую“ адаптацию. Подобные выезды позволяют вовремя заметить трудности и скорректировать индивидуальный план развития каждого воспитанника», — отметили в Семейном центре.