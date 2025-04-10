Специалисты Рузского регоператора спасли краснокнижную птицу в Одинцове

Сотрудники Рузского регоператора обнаружили раненую птицу на территории одной из мусорных площадок в Одинцове. Это оказался редкий вид, занесенный в Красную книгу Москвы.

Сотрудницы регоператора забрали раненую птицу и отвезли в приют, где орнитологи оказали ей помощь. Они выявили, что пернатый — птенец лесного кулика, который занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Этот вид находится под угрозой исчезновения с 2001 года.

«Благодаря неравнодушию сотрудниц регоператора, сейчас птица в надежных руках. У нее поврежден глаз, но орнитологи прикладывают все усилия для того, чтобы спасти жизнь. Как только птенец поправится, его отправят во Владимирскую область и передадут в руки волонтеров „Воронье гнездо“, где живут и проходят реабилитацию под присмотром специалистов такие же птенчики», — рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Если глаз птенца полностью восстановится — его отпустят на волю.

В ведомстве отметили, что из-за заморозков перелетные птицы могут пострадать от непогоды и нехватки пищи. Чтобы помочь им, можно установить кормушки. В качестве пищи рекомендуют яблоки, семена арбуза и тыквы, сушеные ягоды рябины и боярышника.