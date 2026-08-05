Специалисты Россельхозцентра Подмосковья провели апробацию новых сортов злаковых

В Московской области продолжается сезон полевой апробации — ключевого этапа, от которого во многом зависит успешность предстоящего аграрного сезона. Эта процедура позволяет установить сортовую идентичность посевов и оценить качество семенного материала, что напрямую влияет на урожайность и продовольственную стабильность региона.

Сотрудники подмосковного филиала Россельхозцентра проводят обследования на полях некоторых муниципальных образований.

В Наро-Фоминском округе на базе совхоза «Головково» проверили посевы озимой пшеницы сорта «Ермоловка» общей площадью 56 гектаров, а также ячмень «Нур» и овес «Яков», занимающие в совокупности около 100 гектаров.

В Одинцовском округе в племхозе «Наро-Осановский» апробировали 107 гектаров ячменя элитной категории.

В Луховицах специалисты оценили состояние более 240 гектаров озимой пшеницы сортов «Московская 40» и «Московская 56» в «ТуламашАгро», а также 40 гектаров семенного картофеля сорта «Гала» в «Данко». Кроме того, процедуру прошли посевы озимой пшеницы различных сортов на полях четырех крестьянско-фермерских хозяйств.

Особое внимание уделяют развитию овощного семеноводства. В Коломне в «Агрофирме Партнер» исследовали шесть родительских линий огурца, которые признали пригодными для дальнейшего размножения.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отмечают поступательное развитие семеноводческой отрасли в Подмосковье.

Апробация способствует увеличению доли отечественных семян в общем обороте и укреплению продовольственного суверенитета. Каждый обследованный гектар — это вклад в обеспечение стабильных сборов и высокое качество продуктов, поступающих на прилавки.