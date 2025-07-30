Специалисты Россельхозцентра Подмосковья провели апробацию нового сорта пшеницы

Работы проводились в главном Ботаническом саду Российской академии наук.

Известно, что это растение вывели российские генетики около сотни лет назад, а в 1927 году провели первый эксперимент, его курировал Николай Цицин. Исследования и селекционные работы шли долго, после чего буквально пять лет назад новый сорт зарегистрировали. Он мог давать много урожая четыре раза за сезон, что сделало вид весьма перспективным для сельхозсектора.

Колоски трититригии выше, чем у пшеницы. Сам сорт обладает повышенной устойчивостью к болезням и может расти в менее благоприятных условиях. Ученые планируют применять его и в медицине: фиолетовую пшеницу хотят использовать при разработке лекарств для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В ведомстве отмечают, уникальность культуры состоит в том, что она умеет размножаться и сохранять фитохарактеристики семян. В будущем трититригия может открыть новые горизонты в аграрном секторе и биомедицине России.