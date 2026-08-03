Специалисты Росреестра проведут «телефонную линию» по вопросам исключения дублирующих сведений из ЕГРН

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) иногда встречаются технические ошибки — дублирование сведений об объектах недвижимости. Это значит, что в реестре есть две и более записи об одном и том же объекте с идентичными характеристиками, но разными кадастровыми номерами. Наличие таких дублей может осложнить проведение сделок, оформление ипотеки, вступление в наследство и другие юридически значимые действия.

5 августа 2026 года специалисты отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Московской области проведут «телефонную линию» по вопросам исключения дублирующих сведений. Звонки будут приниматься с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 223-45-41.

В ходе мероприятия жители региона смогут получить разъяснения по следующим темам: - порядок исключения дублирования сведений в ЕГРН; - перечень документов, необходимых для исправления расхождений; - сроки и этапы рассмотрения обращений и другие интересующие вопросы.

Дополнительную справочную информацию об объектах недвижимости можно получить на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru), в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Для обеспечения достоверности сведений и защиты имущественных прав граждан Росреестр совместно с Роскадастром на постоянной основе проводит верификацию данных ЕГРН. Особое внимание уделяется выявлению дублирующих сведений, что повышает прозрачность рынка недвижимости и корректность налогообложения.

«Точность и полнота сведений ЕГРН — ключевой фактор надежной защиты прав собственников. Работа по нормализации данных позволяет исключить противоречия в реестре и минимизировать риски для граждан и бизнеса», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.