Специалисты Росреестра проконсультируют по использованию приложения «Инспектор»
11 февраля 2026 года с 11:00 до 13:00 специалисты государственного земельного контроля (надзора) Управления Росреестра по Московской области проведут «телефонную линию». Тема консультации — использование мобильного приложения «Инспектор» при проведении контрольных и профилактических мероприятий на территории региона.
В рамках федерального государственного земельного контроля жители Московской области могут подавать заявления на консультирование с использованием приложения «Инспектор» в дистанционном формате.
Во время «телефонной линии» государственные земельные инспекторы ответят следующие на вопросы:
- организации и осуществлении государственного земельного надзора;
- порядке проведения контрольных мероприятий;
- порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц органа государственного надзора;
- получении информации о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования.
Задать вопросы можно по телефону 8 (495) 223-45-41.
Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева отметила: «Новый сервис помогает гражданам и бизнесу в доступной форме разобраться во всех интересующих вопросах государственного земельного надзора».