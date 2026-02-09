Специалисты Росреестра проконсультируют по использованию приложения «Инспектор»

11 февраля 2026 года с 11:00 до 13:00 специалисты государственного земельного контроля (надзора) Управления Росреестра по Московской области проведут «телефонную линию». Тема консультации — использование мобильного приложения «Инспектор» при проведении контрольных и профилактических мероприятий на территории региона.

В рамках федерального государственного земельного контроля жители Московской области могут подавать заявления на консультирование с использованием приложения «Инспектор» в дистанционном формате.

Во время «телефонной линии» государственные земельные инспекторы ответят следующие на вопросы:

организации и осуществлении государственного земельного надзора;

порядке проведения контрольных мероприятий;

порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц органа государственного надзора;

получении информации о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования.

Задать вопросы можно по телефону 8 (495) 223-45-41.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева отметила: «Новый сервис помогает гражданам и бизнесу в доступной форме разобраться во всех интересующих вопросах государственного земельного надзора».