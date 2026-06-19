Специалисты проверили качество воды в озере Дивное в Балашихе

Специалисты взяли образцы воды из одного из водоемов Балашихи для лабораторного исследования. Экспертиза позволит определить качество воды и оценить текущее состояние экосистемы озера.

Сотрудники управления экологии, транспорта, дорог и связи провели отбор проб жидкости в водоеме. Полученные образцы уже переданы в специализированную лабораторию. После завершения исследований эксперты подготовят заключение о качестве воды и влиянии текущих условий на природную среду озера. Итоги проверки планируют обнародовать после получения всех результатов.

«После проведения лабораторного анализа специалисты смогут дать объективную оценку состоянию водоема и его экосистемы», — сообщили в профильных службах.

В администрации округа напомнили, что в настоящее время на территории Балашихи нет водоемов, которые соответствуют требованиям безопасности для купания. При этом для жителей доступны шесть зон отдыха у воды, где можно проводить время без захода в водоем.

К таким местам относятся озеро Бабошкино на парковой территории, правый берег реки Пехорка в парке «Пехорка» рядом с САП-станцией, правый берег Пехорки на территории парка «Солнечная», левый берег реки в парковой зоне «Заречная», озеро Дивное в микрорайоне Заря, а также лесопарковая территория «Вишняковский лесопарк» в микрорайоне Никольско-Архангельский.

Специалисты также напомнили жителям о действующих ограничениях. Запрещено купаться в необорудованных местах и на участках, где размещены предупреждающие таблички «Купание запрещено». Нельзя употреблять алкоголь у воды и находиться в водоемах в состоянии опьянения. Под запретом остается использование водных мотоциклов, моторных лодок, надувных матрасов, автомобильных камер и других средств для отдыха на воде. Детям и подросткам запрещено посещать водоемы без сопровождения взрослых.