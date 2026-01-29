Специалисты проверили качество уборки снега в Богородском округе

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг и управления содержания территорий и многоквартирных домов администрации Богородского городского округа продолжили мониторинг торговых объектов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Специалисты проверили качество устранения последствий аномального снегопада на территориях семи торговых объектов города Ногинска.

В ходе проверки было выявлено несколько участков в Богородском округе, где несвоевременно производились работы по уборке от снега. Руководителям таких организаций выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Администрация Богородского городского округа напоминает об обязанности собственников и правообладателей торговых объектов своевременно очищать от снега прилегающие территории и входные группы зданий, а также производить очистку от снега крыш и удаление сосулек, обеспечивая безопасность жителей.