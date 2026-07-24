Специалисты проверили качество ремонта дорог в Лотошине

В деревнях Тереховка и Макарово муниципального округа Лотошино специалисты дорожно-строительной лаборатории ООО «Гилэкс» оценили качество проведенного ремонта дорог. Они проверили укладку полотна и обочин, а также соответствие ремонта нормативам.

Кроме того, эксперты взяли пробы дорожного покрытия на плотность и состав, провели замеры протяженности и ширины проезжей части и проверили их соответствие геодезической схеме. Экспертное заключение будет готово через неделю.

Начальник отдела по благоустройству, дорожной деятельности и транспорту администрации муниципального округа Лотошино Юлия Байкова отметила, что работы прошли в рамках муниципального контракта на экспертизу качества ремонта дорог и испытание дорожно-строительных материалов.

Байкова рассказала, что в деревне Тереховка рабочие отремонтировали участок дороги длиной 330 метров и площадью 1155 квадратных метров. В деревне Макарово ремонт провели на более протяженном участке — длиной 1055 метров и площадью 1467,5 квадратных метров. Дороги в обеих деревнях отсыпали щебнем, а покрытие сделали из асфальтовой крошки.