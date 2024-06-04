Специалисты проверили 50 овощных палаток в Мытищах с начала сезона

Комиссия обошла 14 сезонных точек, расположенных на территориях муниципалитета. Специалисты проверили соблюдение требований к облику сезонных палаток, наличие договоров на вывоз отходов, информационных табличек и уличного освещения.

Сотрудники администрации вместе с представителями правоохранительных органов провели 50 рейдов с начала сезона. Обнаружились точки с несанкционированной торговлей. Пришлось изъять и ликвидировать 750 килограммов ягод, фруктов, овощей, а также инвентарь продавцов.

Мытищинский городской суд вынес пять постановлений об административном аресте и 17 постановлений за незаконную предпринимательскую деятельность.

Подобные рейды в Мытищах будут проводить весь сезон до 1 ноября 2024 года.

Жители могут сообщить о фактах незаконной торговли в управление потребительского рынка и услуг по адресу Новомытищинский, пр-т, д. 30/1, по телефону: 8 (49) 581-13-48 и по электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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