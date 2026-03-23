Консультацию по уточнению границ земельных участков проведут в Подмосковье

Уточнение границ земельных участков является важной процедурой, направленной на приведение сведений Единого государственного реестра недвижимости в соответствие с фактическим местоположением территории. Актуальные данные о границах необходимы при распоряжении землей, строительстве и защите прав собственников.

На сегодняшний день границы земельного участка могут уточняться как по инициативе собственника территории, так и при выполнении комплексных кадастровых работ.

25 марта с 11:00 до 13:00 часов, в рамках телефонной линии, специалисты территориального отдела № 4 проконсультируют жителей Подмосковья о процедуре уточнения границ земельных участков: что такое уточнение границ и почему важно установить границы земельного участка; какие документы необходимы для внесения сведений о границах в ЕГРН, а также как проверить внесены ли границы земельного участка в ЕГРН и другие интересующие вопросы.

Телефонная линия пройдет по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Исполняющий обязанности начальника территориального отдела № 4 Константин Погодин отметил: «Актуальные сведения о границах земельного участка позволяют избежать земельных споров, обеспечивают защиту прав собственника и упрощают проведение сделок с недвижимостью. Уточнение границ земельных участков способствует формированию достоверных сведений в Едином государственном реестре недвижимости».

С 1 марта 2025 года вступил в силу новый порядок оформления сделок с земельными участками, согласно которому для регистрации любых сделок с земельными участками обязательно наличие точных сведений о границах участка в ЕГРН.

Также нельзя будет поставить на кадастровый учет здания, сооружения или объекты незавершенного строительства, находящиеся на участках без учтенных границ. Эти изменения предусмотрены Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проверить наличие или отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка можно с помощью публичной кадастровой карты на портале «Национальная система пространственных данных» или заказать выписку из ЕГРН в электронной форме с помощью официального сайта Росреестра, единого портала Госуслуг, а также при личном обращении в офисы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).