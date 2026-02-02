Бесплатные консультации по мемориальным услугам проведут в МФЦ Подмосковья

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила, что на неделе сотрудники Центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации в пяти подмосковных офисах «Мои Документы».

Консультации пройдут по следующим адресам:

2 февраля — г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А;

3 февраля — г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 11;

4 февраля — г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14А;

5 февраля — г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1;

6 февраля — г. Реутов, ул. Победы, д. 7.

Специалисты расскажут гражданам, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, как оформить пособие на погребение и какие документы для этого необходимы. Консультанты дадут подробную информацию по интересующим вопросам.

Найти специалистов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, а также по форменной одежде.