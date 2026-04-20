Специалисты провели беседы о пожарной безопасности в деревне Аксиньино

В воскресенье, 19 апреля, работники 335-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия в деревне Аксиньино городского округа Щелково. Основная цель — повышение осведомленности жителей о правилах пожарной безопасности и предотвращение возгораний.

Начальник пожарно-спасательной части Эдуард Спасский подчеркнул, что главная задача таких встреч — информирование граждан о правилах обращения с огнем в период действия особого противопожарного режима.

Работники подразделения подробно рассказали жителям о ключевых мерах по предотвращению пожаров в жилых помещениях, правилах безопасного обращения с открытым огнем и действиях при обнаружении возгорания. Особое внимание уделили недопустимости разведения костров, сжигания сухой травы и мусора на придомовых территориях и в лесных массивах. В завершение мероприятия жителям вручили памятки с основными правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб.