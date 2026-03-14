Специалисты предупреждают об опасности выхода на лед в Московской области

С наступлением весны на территории Московской области установилась стабильно положительная температура, что привело к значительным изменениям на водоемах региона. Ледовый покров, который еще недавно казался надежным, начал активно разрушаться.

Заместитель начальника ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко объяснил, что прочность льда напрямую зависит от температуры окружающей среды. Если столбик термометра превышает нулевую отметку более трех дней подряд, прочность льда снижается на четверть и более.

«Под воздействием всей этой совокупности факторов структура льда необратимо меняется. Он теряет свою монолитность и плотность, а значит, и прочность. Особую опасность представляет так называемая игольчатая структура льда, которая формируется в процессе таяния», — рассказал Александр Проценко.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендуют всем гражданам воздержаться от выхода на лед водоемов, так как с каждым днем риски, связанные с провалом людей под лед, возрастают многократно.