Специалисты предупредили об опасностях на дорогах зимой

С наступлением зимы и ухудшением погодных условий возрастает риск серьезных аварий на дорогах. Снежные сугробы, метели и короткий световой день создают дополнительные угрозы для водителей. Основные опасности зимнего сезона — занос автомобиля, выезд на встречную полосу, опрокидывание и наезды на пешеходов.

Начальник территориального управления №6 Александр Квашнев пояснил, что снегопад создает несколько ключевых проблем: плохую видимость, увеличенный тормозной путь и слабое сцепление колес с дорогой. В таких условиях необходимы знания и навыки безопасного вождения.

Спасатели рекомендуют в случае сильного снегопада по возможности оставить автомобиль и воспользоваться общественным транспортом: электричкой, метро или трамваем. Если поездки на машине не избежать, стоит выезжать с запасом времени и подготовить транспорт.

Специалисты настоятельно советуют избегать резкого торможения, ускорения и поворотов руля — все действия должны быть плавными. В густом снегопаде лучше включить противотуманные фары, а от дальнего света отказаться, так как он отражается от снежинок и слепит. Важно помнить о том, что дорожное покрытие неоднородно: в городе под колесами снежная каша, а на мостах, эстакадах и трамвайных путях может быть лед.

Работники подразделений посоветовали увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля вдвое и быть особенно внимательными рядом с грузовиками: они поднимают в воздух сухой снег, создавая «снежную завесу» и сводя видимость к нулю. Кроме того, всегда нужно иметь при себе заряженный телефон, запасной аккумулятор, теплую одежду, горячее питье и финансовый резерв на непредвиденные случаи, например, на вызов эвакуатора.