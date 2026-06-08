Специалисты подмосковной службы помогли участникам более двух тысяч ДТП без пострадавших

С 29 мая по 4 июня специалисты Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказали помощь участникам 2 446 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 231 случай меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего консультационную поддержку в оформлении ДТП получили 4 892 водителя. Из них 972 случая были оформлены в Центрах помощи при ДТП, 228 — по «Европротоколу» по телефону, и 88 — с помощью расписки.

В случае если ваш автомобиль сломался или вы попали в ДТП без пострадавших, важно покинуть машину и отойти за пределы проезжей части в безопасное место. Не стойте рядом с автомобилем и не оставайтесь в нем, так как другие водители могут не заметить стоящую машину. Оказавшись в безопасности, звоните по единому номеру 112 — специалисты Службы помощи при ДТП окажут необходимую поддержку.

Служба помощи при ДТП работает в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить первоочередные действия и оформить документы.

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