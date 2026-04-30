Специалисты подмосковного Центра СПИД прошли в 3-й этап всероссийского конкурса

Подведены итоги первого и второго этапов всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Сотрудники подмосковного Центра СПИД вошли в число лучших по стране.

Как рассказал главврач Центра Рафаэль Яппаров, высокие результаты специалистов говорят о системной работе по повышению качества медицинской помощи. Победа в концерсе требует глубоких знаний и умения принимать решения.

«Ольга Александровна и Эльвира Олеговна с честью прошли два этапа состязания, доказав, что наши специалисты соответствуют самым высоким стандартам. От всего коллектива поздравляю победительниц и желаю им уверенно пройти следующий этап. Уверен, их опыт и мастерство станут залогом дальнейших успехов» — сказал он.

Победу в номинации «Лучший санитарный врач» одержала заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Ольга Горбунова, а в категории «Лучший врач клинической лабораторной диагностики». лучшей стала врач клинико-диагностической лаборатории Эльвира Кравцевич.

В следующем этапе конкурса они представят свои наработки и подтвердят статус лучших специалистов России.