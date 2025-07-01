Специалисты подмосковного технадзора завершили обучение в магистратуре МГИМО

Три сотрудника регионального технадзора получили диплом магистра на базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обучение длилось два года. За это время студенты научились региональному управлению и территориальному планированию, руководству городским хозяйством, а также государственным и муниципальным жилищным фондом.
Степень магистра присвоена: начальнику планово-технического отдела управления по спецпроектам Миляуше Семеновой, руководителю проекта отдела по работе с юрлицами Любови Красавиной и главному специалисту отдела мониторинга Юлии Кистиной.
Выпускные работы сотрудницы посвятили темам капремонта и развитию инфраструктуры региона. Они провели глубокий анализ и нашли правильные решения, которые в дальнейшем улучшат условия жизни граждан.
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