Специалисты подмосковного технадзора завершили обучение в магистратуре МГИМО

Три сотрудника регионального технадзора получили диплом магистра на базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обучение длилось два года. За это время студенты научились региональному управлению и территориальному планированию, руководству городским хозяйством, а также государственным и муниципальным жилищным фондом.

Степень магистра присвоена: начальнику планово-технического отдела управления по спецпроектам Миляуше Семеновой, руководителю проекта отдела по работе с юрлицами Любови Красавиной и главному специалисту отдела мониторинга Юлии Кистиной.

Выпускные работы сотрудницы посвятили темам капремонта и развитию инфраструктуры региона. Они провели глубокий анализ и нашли правильные решения, которые в дальнейшем улучшат условия жизни граждан.