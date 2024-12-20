Специалисты Подмосковья устранили еще 14 сбоев на объектах ЖКХ в Новоазовске

Аварийные бригады Подмосковья устранили 14 сбоев в работе системы ЖКХ в Новоазовском муниципальном округе ДНР за неделю. Там также продолжаются восстановление насосной станции и другие работы.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, рабочие устранили семь утечек на водопроводных сетях, а также семь засоров канализационной системы.
Специалисты также продолжают ремонт водопроводной насосной станции Новоазовска и восстановление водовода.
«Подмосковные специалисты оперативно реагируют на все технологические инциденты, а также продолжают реализовывать долгосрочные проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Это достойный вклад в устойчивое развитие региона», — отметил глава министерства Антон Велиховский.
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