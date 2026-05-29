Специалисты подготовят дома в Власихе к зиме

В городском округе Власиха на Заозерной улице, дом 21, сотрудники управляющей компании провели осмотр всех систем дома, включая фасад и кровлю. Это необходимо для определения перечня работ по подготовке к следующему отопительному сезону.

Главный инженер МБУ «ЖКХ и благоустройство» Артем Бабицын сообщил, что специалисты промывают и опрессовывают тепловые сети, проверяют системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также канализацию. Такой подход позволяет выявить износ и предотвратить аварии.

Осмотры проходят с участием председателя Совета дома, что дает возможность учесть все замечания, возникшие за предыдущий отопительный сезон. На их основе составляется план работ на лето, включающий ремонт и профилактику, сроки выполнения и необходимые ресурсы.

По графику осмотры будут проводиться в течение всего лета. К 30 августа 78 многоквартирных домов Власихи должны быть готовы к отопительному сезону 2026–2027 годов.