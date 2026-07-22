Специалисты подготовили 13 котельных к зимнему периоду в Чехове

В округе продолжается активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты организации «Чеховское ЖКХ» работают в соответствии с утвержденным планом.

Сейчас проводятся профилактические работы на котельных № 30, № 20, № 26, № 10, № 38 и ЦТП № 15. Работы на этих объектах завершат с 28 июля по 4 августа. Главная задача — обеспечить надежное теплоснабжение в холодный период.

Специалисты осматривают оборудование, очищают его от отложений, проводят гидравлические испытания котлов и трубопроводов, проверяют газовое и электрооборудование, а также системы автоматики. Кроме того, они устраняют выявленные неисправности и меняют изношенные запорные арматуры.

«Вместе с коллегами мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить готовность инфраструктуры к началу отопительного сезона в установленные сроки», — отметил заместитель главы Чехова Марк Феофанов.