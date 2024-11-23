Специалисты по работе с молодежью из Серпухова вошли в топ Подмосковья

Два профессионала из Серпухова удостоились звания лучших в своей области по итогам конкурса «Лучший по профессии» в сфере работы с детьми и молодежью. Премия, учрежденная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, направлена на поддержку талантливых специалистов региона.

Специалист Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Анастасия Бочарова переехала в Серпухов из Санкт-Петербурга и называет этот город своим вторым домом. Она с отличием окончила университет по педагогической специальности и искренне любит свою работу. Анастасия разработала проект «Организация лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи», благодаря которому она стала победителем конкурса. Ее преданность профессии и теплое отношение к детям были высоко оценены.

Заместитель директора по основной деятельности центра «Молодость» Елена Ревина также вошла в число лучших специалистов. Кандидат педагогических наук, Елена является автором множества успешных инициатив, таких как проекты «Школа лидера», «Прорыв 2020», «Технология успеха», «Финансовая азбука» и уникальный IQ-квиз «Ломоносов party». Она неоднократно становилась призером всероссийских конкурсов, включая конкурс «Моя законотворческая инициатива» в номинации «Молодежная политика» и конкурс научно-исследовательских работ «Юность, наука, культура».

Успех Анастасии Бочаровой и Елены Ревиной подчеркивает высокий уровень профессионализма работников Серпухова в сфере молодежной политики.

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