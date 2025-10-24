Специалисты по озеленению высадили 10 тысяч тюльпанов в Волоколамске

В Волоколамском муниципальном округе высаживают луковицы голландских тюльпанов. Порядка 10 тысяч желтых, красных и малиново-бордовых цветов расцветут на клумбах на круговом кольце, возле торгового центра «Центр города», на Октябрьской площади рядом с отделом полиции и у памятника на месте казни восьми комсомольцев на Ново-Солдатской улице.

К весне растения укоренятся и наберутся сил. Для посадки тюльпанов почву предварительно подготовили. Клумбы с саженцами расположены в солнечных местах. Все это обеспечит растениям активный рост и обильное цветение.

Не только тюльпаны будут радовать жителей Волоколамска весной. На клумбах города зацветут и многолетние цветы: розы, гортензии, спирея, коста и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.