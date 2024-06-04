Специалисты отреагировали на жалобу жителей Балашихи о загрязнении реки

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Жители округа сообщили, что вода река Пехорка окрасилась в необычный желтый цвет. Сотрудники экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи проверили состояние воды воле деревень Фенино и Павлино.

По просьбе жителей деревень городского округа Балашиха специалисты обследовали реку Пехорка. В ходе проверки было обнаружено место слива в реку Чечера с последующим попаданием в Пехорку. Песко-глиняная смесь из коллектора по рельефу местности попадает в водные объекты. Вода мутная и коричневого цвета, но не имеет химического и канализационного запаха. Слив осуществляется с территории, которая относится к Москве.

В ближайшее время специалисты направят письмо в природоохранную прокуратуру РФ для принятия решения в отношении виновных лиц.

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