Специалисты очистили от старых деревьев водоем в Чехове

Сотрудники подрядной организации «Экологии и природопользование» привели в порядок пруд в деревне Филипповское. Параллельно в округе продолжается масштабная очистка водоемов округа.

Такие мероприятия необходимы не только с точки зрения улучшения внешнего вида округа. Очистка помогает улучшить качество жизни и восстановить среду обитания. Это создает благоприятные условия для рыб, птиц и других представителей фауны. Регулярная очистка также снижает риск заиливания.

Кроме того, в этом году приведут в порядок 20 водоемов. Специалисты очищают береговую линию от мусора, а также косят камыши. Для проведения работ на водной глади задействуют машину-амфибию «Боцман-М», которая с помощью манипулятора осуществляет сбор тины и водорослей.

Также очищают водоемы по просьбе местных жителей. Уже привели в порядок пруды в деревнях Волосово, Гришенки, Шарапово, Сергеево, Кулаково, Сенино, в поселке Столбовая, а также на русловом пруду вблизи улицы Набережная и на Глуховском карьере. До конца октября очистят водоемы в населенных пунктах: Троицкое, Любучаны, Сидориха, Крюково, Скурыгино, Захарково, Беляево, Сандарово, Булычово, Мещерское, Детково, Нижнее Пикалово, Новый Быт, Антропово.