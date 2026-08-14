Переходно-скоростные полосы обустроят в Мытищах и Можайске

В Мытищах и Можайске специалисты Мосавтодора ведут работы по обустройству переходно-скоростных полос. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Планируется, что работы будут завершены к началу учебного года.

В Мытищах возле жилого комплекса «Пироговская Ривьера» активно обустраивают участок Осташковского шоссе. Здесь появится 150-метровая переходно-скоростная полоса со светофорным регулированием. Это обеспечит удобный проезд жителям к жилому комплексу, а также создаст оптимальный маршрут для семей с детьми к новому образовательному учреждению в часы пик.

В Можайске дорожники завершили работы по расширению проезжей части на участке улицы Мира. В ближайшее время здесь нанесут разметку. Переходно-скоростную полосу протяженностью 75 метров обустроили на выезде с улицы Академика Павлова, где расположены два детских сада, школа и парк. Уширение проезжей части обеспечило местным жителям комфортный съезд на главную дорогу, а для общественного транспорта — заезд в «карман».

В ведомстве отметили, что переходно-скоростные полосы обустраиваются на перекрестках для снижения количества аварийных ситуаций и заторов. Это решение делает поворот удобнее, плавнее и безопаснее, а также позволяет заранее развести потоки машин по разным направлениям.