Специалисты НИКИ детства провели выездной осмотр в Дмитрове

В Дмитрове прошел очередной выездной осмотр детей с тяжелыми патологиями, организованный врачами Научно-исследовательского клинического института детства. В составе медицинской бригады работали специалисты различных направлений: аллерголог-иммунолог, пульмонолог, нефролог, невролог и детский кардиолог.

В рамках осмотра врачи провели комплексное обследование, включающее анализы, выполненные в мобильной лаборатории, УЗИ-диагностику и консультации.

Заведующая консультативно-диагностическим центром НИКИ, врач-педиатр Ольга Нагурная, рассказала, что во время последнего визита специалисты осмотрели 85 детей. Из них двое были направлены на лечение в стационар, 16 получили направления на дополнительное обследование, а 24 ребенка — рекомендации по лечению с последующей консультацией через два месяца.

«Организация таких выездов позволяет обеспечить доступность высококвалифицированной медицинской помощи для всех детей округа, особенно для тех, кто в ней больше всего нуждается», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Всего с начала года врачи НИКИ осмотрели 175 детей. Следующий выезд запланирован на 31 мая.

Запись на прием осуществляется через участковых педиатров или профильных специалистов, у которых ребенок находится под наблюдением. Маленькие пациенты смогут пройти необходимые обследования, получить консультацию узкопрофильных специалистов и направления на дальнейшее лечение.